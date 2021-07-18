Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "Menajer oyunlarına gelmem"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, 'transferde geç kalındığı', 'Ghezzal'in neden bitirilemediği' eleştirilerine de yanıt verdi. Menajerleri işaret eden siyah beyazlı kulübün başkanı, "Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar. Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'transferde geç kalındığı', 'Ghezzal'in neden bitirilemediği' eleştirilerine yanıt verdi. Fotomaç'ın haberine göre; "Transferde çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor" diyerek menajerleri işaret eden Çebi, "Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar. Menajerlerin bu tip uygunsuz davranışlarına bazı kulüpler de kucak açıyor. Menajer elinde oyuncak oluyorlar. Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim. Anlaşmalar bizim şartlarımızla olacak" dedi.
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