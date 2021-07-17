17 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Başakşehir'e teklif yapılacak

Mert Günok harekatı! Teklif ortaya çıktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok'un adı, bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Ersin Destanoğlu'nun da takımdan ayrılması söz konusu olmasının ardından siyah beyazlılar milli kaleciyi radarına aldı. Kartal'ın, 32 yaşındaki file bekçisi için kulübü Başakşehir'e resmi teklif yapacağı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezon kalesini koruyan Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesinin ardından kaleci arayışlarına başlamıştı. Uzun süredir Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir forması giyen başarılı file bekçisinin adı bir süredir siyah beyazlılarla anılıyordu. Kara Kartal 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Mert Günok'un da Beşiktaş'ı istediği ve resmi teklif yapılacağını ifade etti. Bonservis bedelinin ise 1 milyon Euro civarında olacağını kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a çifte transfer müjdesi! Diego Costa ve Alex Teixeira...

Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi

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