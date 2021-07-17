17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz kaleci hamlesi! Ersin Destanoğlu'nun yerine Sergio Rico...
Beşiktaş yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılar Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu'nun satılma ihtimaline karşı, kaleci arayışlarına başladı. Kartal, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico için çalışmalara başladı. işte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Takvim'in haberine göre Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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