15 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Willian Jose Beşiktaş'ın elini yaktı! Transfer...
Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar Real Sociedad'da forma giyen Willian Jose için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi fakat oyuncunun bonservis bedeli yüksek geldi. Bunun üzerine Kartal'dan kiralama teklifi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kadrosuna iki forvet oyuncusu katmayı planlayan Beşiktaş, Willian Jose da Silva için Real Sociedad'ın kapısını çaldı. Ancak İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, rakam yüksek gelince kiralama teklifini sundu.
Geçen sezonun ilk yarısını Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 6 gol ve 1 asistle oynamıştı. İkinci yarıda kiralık gittiği Wolverhampton'da ise 18 karşılaşmada 1 gollük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası