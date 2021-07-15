15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Willian Jose Beşiktaş'ın elini yaktı! Transfer...

Willian Jose el yaktı! Transfer ve Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılmasının ardından santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar Real Sociedad'da forma giyen Willian Jose için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi fakat oyuncunun bonservis bedeli yüksek geldi. Bunun üzerine Kartal'dan kiralama teklifi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Kadrosuna iki forvet oyuncusu katmayı planlayan Beşiktaş, Willian Jose da Silva için Real Sociedad'ın kapısını çaldı. Ancak İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, rakam yüksek gelince kiralama teklifini sundu.

Geçen sezonun ilk yarısını Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 6 gol ve 1 asistle oynamıştı. İkinci yarıda kiralık gittiği Wolverhampton'da ise 18 karşılaşmada 1 gollük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

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