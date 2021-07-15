Son dakika spor haberi: Beşiktaş geçtiğimiz sezon da transfer etmek istediği Chuba Akpom için teklif yaptı!
Beşiktaş yeni sezon öncesi santrfor arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkı verecek bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını devam ettiren Kara Kartal, geçen sezon da listede bulunan Chuba Akpom için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, Nijeryalı golcünün kulübüne teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Santrfor bölgesine birden fazla takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine, geçen sezon da listede bulunan Chuba Akpom girdi. 25 yaşındaki santrfor, Eylül 2020'de PAOK'tan Middlesbrough'ya 3 milyon euro'ya gitmişti. Akpom, İngiliz ekibinde 42 maça çıksa da skor üretmede beklentilerin uzağında kaldı.
Nijerya asıllı İngiliz futbolcu; 5 gol, 4 asistle oynarken, takımını Premier Lig'e taşıyacak gücü ortaya koyamadı. Bu nedenle Akpom'un ayrılabileceği iddia edilirken, siyah-beyazlı idareciler futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; transfer görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi kozunun da oynandığı ifade edildi. İdarecilerin, "Hücumu seven bir takımız ve bu yıl Avrupa sahnesindeyiz. Akpom'u bize verirseniz, sonraki sezon çok yüksek fiyata satabilirsiniz" dediği öğrenildi.
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