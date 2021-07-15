Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 'Süper Mario'sunu buldu! Sergen Yalçın onu çok istiyor...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar takımdan ayrılan oyuncuların ardından şampiyon kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşadı. Yapılacak transferlerle eksikleri doldurmak isteyen Kara Kartal'ın en önemli önceliği forvet. Listesinde bir çok santrforu bulunduran Beşiktaş'ta yapılan görüşmeler sonrası çember gitgide daralıyor. Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ısrarla istediği Mario Gavranovic için harekete geçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

İsviçre formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Mario Gavranovic, siyah-beyazlıların gündemine girdi. Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Gavranovic'in Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakabileceği öğrenildi.

2018'de Rijeka'dan transfer edilen Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 128 maçta boy gösterirken 47 gol attı, 20 de asist yaptı. Futbola ülkesi Lugano'da başlayan yıldız santrfor, Almanya'da; Schalke ve Mainz formalarını da terletti.