15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 'Süper Mario'sunu buldu! Sergen Yalçın onu çok istiyor...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar takımdan ayrılan oyuncuların ardından şampiyon kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşadı. Yapılacak transferlerle eksikleri doldurmak isteyen Kara Kartal'ın en önemli önceliği forvet. Listesinde bir çok santrforu bulunduran Beşiktaş'ta yapılan görüşmeler sonrası çember gitgide daralıyor. Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ısrarla istediği Mario Gavranovic için harekete geçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 'Süper Mario'sunu buldu! Sergen Yalçın onu çok istiyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

İsviçre formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Mario Gavranovic, siyah-beyazlıların gündemine girdi. Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Gavranovic'in Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakabileceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 'Süper Mario'sunu buldu! Sergen Yalçın onu çok istiyor...

2018'de Rijeka'dan transfer edilen Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 128 maçta boy gösterirken 47 gol attı, 20 de asist yaptı. Futbola ülkesi Lugano'da başlayan yıldız santrfor, Almanya'da; Schalke ve Mainz formalarını da terletti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 'Süper Mario'sunu buldu! Sergen Yalçın onu çok istiyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEMEDE OYNADI
Dinamo Zagreb formasıyla önceki gün Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turuna çıkan Gavranovic, 2-0 kazanılan Valur maçında 19 dakika süre buldu. Bu karşılaşma, İsviçreli futbolcunun transfer olması durumunda Beşiktaş ile Devler Ligi sahnesinde yer almasına engel bir durum teşkil etmiyor. UEFA kurallarına göre; ön eleme turunda yer alan futbolcu, başka bir takımda da listeye alınabiliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 'Süper Mario'sunu buldu! Sergen Yalçın onu çok istiyor...

EURO 2020'de toplam 5 maça çıkan Gavranovic, Fransa ağlarını sarsmayı başarmıştı. Turnuvayı takip eden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuyu çok beğendiği ve kadrosunda görmeyi istediği öğrenildi.

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