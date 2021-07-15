Beşiktaş yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Aboubakar'ın da takımdan ayrılışının ardından siyah beyazlılar, forvet arayışlarını sürdürürken menajerlerden flaş bir öneri geldi. Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Portekizli golcü Eder'in Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta bulunan golcü Eder Beşiktaş'a önerildi. Fotomaç'ın haberine göre; 33 yaşındaki santrforun menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği kaydedildi. Portekizli golcü geçen sezon 26 maçta boy gösterirken 2 gol, 2 asistle oynadı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ