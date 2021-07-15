15 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, pas ve top kapma çalışmalarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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