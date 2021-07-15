15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, pas ve top kapma çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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