15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan bir transfer daha! Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi

Kartal'dan bir transfer daha! Menajeri İstanbul'a geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılar sezonun açılmasına yaklaşık 1 ay kala Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman'ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal, Willian Jose için bir süredir temaslarını sürdürüyordu. Brezilyalı yıldızın menajeri İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattında Aboubakar'ın boşluğu doldurmak isteyen Siyah Beyazlılar, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta!

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 366 maça çıktı ve 102 gol, 24 asistlik performansa imza attı.

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