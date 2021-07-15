Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattında Aboubakar'ın boşluğu doldurmak isteyen Siyah Beyazlılar, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 366 maça çıktı ve 102 gol, 24 asistlik performansa imza attı.

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