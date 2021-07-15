15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta!

Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, bonservisi elinde bulunan milli oyuncu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Siyah beyazlı kulüp milli futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN DE GEÇTİ

Milli futbolcu Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

7 GOL 2 ASİST!

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Düsseldorf formasıyla 29 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

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