08 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Oyunculara, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışması ve koşular ile sona erdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Oyunculara, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışması ve koşular ile sona erdi.

Beşiktaş, 9 Temmuz'da yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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