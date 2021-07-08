08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Oyunculara, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışması ve koşular ile sona erdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.
Oyunculara, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışması ve koşular ile sona erdi.
Beşiktaş, 9 Temmuz'da yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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