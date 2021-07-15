Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Valentin Rosier'den büyük fedakarlık!

Beşiktaş Fransız sağ bek Valentin Rosier'in transferinde sıcak saatler yaşıyor. Galatasaray da onun için devredeydi ancak Portekiz kulübü Rosier'in rızası olmadan transferi noktalamak istemiyor. 'Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyen Rosier'den ilginç bir çıkış geldi.