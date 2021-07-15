Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Valentin Rosier'den büyük fedakarlık!
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla lige damga vuran Valentin Rosier, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Sporting'in yolunu tuttu. Fransız sağ bek de siyah beyazlılarla yola devam etmek istediği ifade ederken, Portekiz kulübü Galatasaray ile anlaşma sağladı. Öte yandan Valentin Rosier, Kara Kartal'a maaşında indirime gideceğini söyleyerek net mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Fransız sağ bek Valentin Rosier'in transferinde sıcak saatler yaşıyor. Galatasaray da onun için devredeydi ancak Portekiz kulübü Rosier'in rızası olmadan transferi noktalamak istemiyor. 'Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyen Rosier'den ilginç bir çıkış geldi.
PAZARLIKLAR ALEVLENDİ!
Takvim'in haberine göre; Fransız yıldız Beşiktaş'a, "Gerekirse alacağım parada indirime giderim. Yeter ki siz Sporting Lizbon ile anlaşın" mesajını iletti. Kartal, Sporting Lizbon ile pazarlıklarını sıklaştırdı
CİMBOM PUSUDA BEKLİYOR
Beşiktaş buna rağmen Valentin Rosier ile anlaşma sağlayamazsa Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslan da pusuda bekliyor.
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