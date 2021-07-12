Transfer dönemine kadrosuna Salih Uçan'ı katarak başlayan Beşiktaş, ikinci transferinde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Mehmet Topal'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer dönemine bonservisi elinde olan Salih Uçan'ı transfer ederek başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'la da anlaştığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, transferin teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği ve onayıyla gerçekleştiğini belirtti.

Beşiktaş transferi bu videoyla duyurdu:

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