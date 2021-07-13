13 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde adım adım sona yaklaşıyor! İtalyan gazeteci Nicolo Schira da doğruladı...
Beşiktaş yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Vincent Aboubakar'ın da ayrılığının ardından forvet transferine yoğunlaşan siyah beyazlılar, bir süredir kadrosuna katmak istediği Diego Costa'da mutlu sona çok yaklaştı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira da İspanyol oyuncunun transferini doğruladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. Bu hafta içi açıklanması beklenen 32 yaşındaki İspanyol golcü için İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Schira, kendisine ait sosyal medya hesabından, Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023'e kadar sözleşme her sezon için 2.5 milyon önerildiğini belirtti.
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