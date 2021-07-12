12 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Son Kartal Kenan Karaman! Beşiktaş için geliyor

Son Kartal Kenan Karaman! Beşiktaş için geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı. EURO 2020'nin bitmesinin ardından ailesiyle tatile çıkan golcü oyuncunun, siyah beyazlılar için İstanbul'a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki forvetle işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Kartal, anlaşmayı sağladı.

Sabah'ın haberine göre, bugün İstanbul'a gelecek olan milli futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yapılan anlaşmaya göre, tücrübeli golcüye sezon başına 10 milyon TL maaş ve bonuslar ödenecek.

1994 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde doğdu. Forvette oynayan Kenan her iki ayağını da kullanabiliyor. 1.88 cm.'lik boyu nedeniyle kafa vuruşlarında etkili.

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'ta geçen sezon 28 maçta, 7 gol, 2 asistle oynadı.

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