Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda siyah beyazlı formayı giyen Mohamed Elneny için sıkı takipte. İngiliz ekibi Arsenal'deki geleceği henüz netleşmeyen Mısırlı yıldız için gelişmelere göre harekete geçileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Arsenal'de görüş ayrılığına neden olan Mısırlı futbolcu için bazı yetkililer, 1 yıl sonra sözleşmesi dolacak 29 yaşındaki futbolcunun kontratının uzatılmamasını gerektiğini ifade ederken, yerine oyuncu alınmasını öneriyorlar.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın daha önce kiralık olarak forma giyen Elneny'nin Arsenal'deki geleceğinin netleşmesi adına bekleme kararı aldığı ve gelişmelere göre yıldız oyuncu için harekete geçebileceği ifade edildi.

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