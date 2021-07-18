Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için dev teklif
Geçtiğimiz sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurma adına çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için kulübü Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak Cezayirli yıldız için Galatasaray devreye girdi. Bunun üzerine Beşiktaş da geçen sezonun sarı kırmızılı forma altında gösterdiği performansla takdir toplayan Gedson Fernandes için Benfica'ya teklifini sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın gündeminde, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal ile Valentine Rosier vardı.
Ancak Galatasaray'ın da bu iki yıldız için devreye girmesi Beşiktaş'ı kızdırdı. Siyah-beyazlı yönetim misilleme olarak, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için teklif yaptı.
Öte yandan, genç futbolcuyu yeniden kiralamak istediği konuşulan Galatasaray'ın da henüz bir teklif sunmadığı bildirildi. Gedson Fernandes'in Benfica'yla olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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