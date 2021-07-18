18 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Teixeira hakkında flaş sözler!

Lucescu'dan flaş Teixeira sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Mircea Lucescu, bir süredir siyah beyazlıların gündeminde olan Alex Teixeira hakkında değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli hoca Shakhtar Donetsk'ten eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldız için, "Çok yönlü bir oyuncu. Paslı oyun ile rakip kaleye direkt gitmeyi sever. Rakip kaleye indiğinde birebirlerde tekniği ile rakip oyuncuları eksiltiyor. Taraftarlar da Alex Teixeira'yı çok sevecekler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, siyah-beyazlılara imzası an meselesi olan Shakhtar Donetsk'ten eski talebesi Alex Teixeria hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Rumen teknik adam, Brezilyalı futbolcuyu 2010 yılında 6 milyon euro'ya Shakhtar'a kazandırmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Alex Teixeria'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu belirterek, düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

2009 yılındaki U20 Dünya Kupası'ndan bu yana takip ettiğim oyuncular arasında yer alıyor. Ukrayna'da kendisiyle lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğunu yaşadık. 3 sezonda 128 maçta 35 gol ve 13 asist yaparak başarının mimarları arasında yerini aldı. En büyük özelliği ofansif orta saha oynaması. Kanatları ve ortadan dikine rakip kaleye pozisyon oluşturması. Hem sağ hem de sol kanatta görev alabilecek özellikleri var. Teknik kapasitesi çok yüksek. Top kontrolü ve pas alışverişinde mükemmel. Çok yönlü bir oyuncu. Forvet arkasında da, forvet görevinde de rahatlıkla ve başarıyla yer alıyor. Paslı oyun ile rakip kaleye direkt gitmeyi sever. Rakip kaleye indiğinde birebirlerde tekniği ile rakip oyuncuları eksiltiyor. Sert ve kalecilerin dengesini bozan şutlar kullanıyor. Attığı her şutu takım arkadaşlarınca takip edilmeli.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş gündemindeki Alex Teixeira'yı böyle değerlendirdi! "Yılın transferi olur"

"SERGEN YILDIZ OYUNCULARIN DİLİNDEN ANLAR"

Sergen Yalçın'ın kafa yapısına uygun, önemli bir isim. Çünkü sürekli ofansif ve gol düşüncesinde. Alex Teixeira, Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu önemli ve yerinde bir tercih. Onu kullanmasını bilir. Sergen, kendisi gibi teknik ve yıldız oyuncuların dilinden anlar. Alex Teixeira, Sergen'in istedikleri yaparsa büyük başarılara imza atar. Taraftarlar da Alex Teixeira'yı çok sevecekler. Taraftarların sevgisiyle performansı daha da artar.

Lucescu, Shakhtar Donetsk kariyerinde toplamda 21 kupa kazanmayı başarırken, bunların 12'si Alex Teixeira'nın takımda görev yaptığı 6 yılda geldi. Rumen teknik adamın 2010'da 6 milyon euro'ya transfer ettiği Sambacı 6 yıl sonra 50 milyon euro bonservisle Çin'in Jiangsu takımını satıldı.

DINAMO KIEV'İ İSTANBUL'A GETİRECEK

Eski öğrencisi Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasına çok sevindiğini belirten Mircea Lucescu ağustos ayında Dinamo Kiev ile İstanbul'a geleceklerini de ifade etti. Rumen teknik adam, geride kalan sezonda ligi, kupayı ve Süper Kupa'yı kazanan ekibiyle Beşiktaş'ın hazırlık maçı oynaması için İstanbul'da olacaklarını ifade etti. Ayrıca Fenerbahçe ile de karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Alex Teixeira, Ukrayna kariyerinde geçirdiği 6 yılda 222 maçta 89 gol, atıp 25 asist yaparken; 5 lig, 4 Süper Kupa, 3 Ukrayna kupası kazandı.

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