Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Erdal Torunoğulları açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Salih Uçan'ı kadrosuna katan ve Kenan Karaman ile de her konuda anlaşan siyah-beyazlılarda gözler golcü transferine çevrildi. Adı Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol forvet Diego Costa ile anılan Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi. Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, İspanya basınına yaptığı açıklamada Sevilla forması giyen Luuk de Jong ile ilgilendiklerini açıkladı. (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Salih Uçan ile sözleşme imzalayan ve önümüzdeki günlerde her konuda anlaşma sağladığı milli futbolcu Kenan Karaman'ı da resmen açıklaması beklenen siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiraladığı ve kazanılan çifte şampiyonlukta önemli rol oynayan Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'a transfer olmasının ardından Diego Costa ile temas kuran Kara Kartal'dan bir golcü hamlesi daha geldi.

İspanya'da yayın yapan ABC Gazetesi'ne konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Luuk de Jong ile ilgilendiklerini doğruladı.

Torunoğulları, açıklamasında "Luuk de Jong ile ilgilendiğimiz doğru. Bonservisiyle ya da kiralık olarak transferi için çalışmalar sürüyor. Transfer için rakam vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı. Erdal Torunoğulları ayrıca iki alternatif isim için de çalıştıklarını vurguladı.

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'nin Aigle kentinde dünyaya gelen Luuk de Jong, futbola DZC '68 altyapısında başladı. De Graafschap, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United ve PSV Eindhoven formalarını da terleten Hollandalı golcü, 2019 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu. Son 2 sezonu İspanyol ekibinde geçiren deneyimli futbolcu, kariyerinde çıktığı 494 maçta 201 gol ve 104 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Luuk de Jong'un Sevilla ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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