Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı takım, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak istediği Valentin Rosier'in transferi için Galatasaray ile yarışan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde rotasını Boavista forması giyen ABD'li oyuncu Reggie Cannon'a çevirecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman takviyeleriyle güçlendiren Kara Kartal, sağ bek bölgesi için geçtiğimiz sezon kiraladığı Valentin Rosier'i bonservisiyle takıma kazandırmak istiyor.
Yönetim, Fransız sağ bekin transferi için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Rosier ile Galatasaray'ın da ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor.
Sarı-kırmızılıların Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken; Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi.
ROSIER OLMAZSA CANNON
Sbisoccer'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar; Rosier transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Reggie Cannon'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.
REGGIE CANNON KİMDİR?
Tam adı Reginald Jacob Cannon olan futbolcu, 11 Haziran 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Solar SC, Dallas Academy, UCLA Bruins ve FC Dallas takımlarında da forma giyen Cannon, 2020 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Boavista'ya transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 33 maçta 1 asist kaydeden ABD'li sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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