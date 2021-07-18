İNGİLTERE VE BELÇİKA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde, kariyerini Boavista'da sürdüren ve maddi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması beklenen ABD'li futbolcuya İngiltere ve Belçika'dan da teklifler olduğu belirtildi.