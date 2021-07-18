18 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı takım, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak istediği Valentin Rosier'in transferi için Galatasaray ile yarışan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde rotasını Boavista forması giyen ABD'li oyuncu Reggie Cannon'a çevirecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2021

2021/2022 sezonu için hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

Yaz transfer döneminde kadrosunu Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman takviyeleriyle güçlendiren Kara Kartal, sağ bek bölgesi için geçtiğimiz sezon kiraladığı Valentin Rosier'i bonservisiyle takıma kazandırmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

Yönetim, Fransız sağ bekin transferi için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Rosier ile Galatasaray'ın da ilgilenmesi Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

Sarı-kırmızılıların Valentin Rosier için Sporting Lizbon'a 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken; Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

ROSIER OLMAZSA CANNON

Sbisoccer'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar; Rosier transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Reggie Cannon'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

İNGİLTERE VE BELÇİKA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde, kariyerini Boavista'da sürdüren ve maddi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması beklenen ABD'li futbolcuya İngiltere ve Belçika'dan da teklifler olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

REGGIE CANNON KİMDİR?

Tam adı Reginald Jacob Cannon olan futbolcu, 11 Haziran 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Solar SC, Dallas Academy, UCLA Bruins ve FC Dallas takımlarında da forma giyen Cannon, 2020 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Boavista'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Reggie Cannon atağı! Transferde Valentin Rosier detayı

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 33 maçta 1 asist kaydeden ABD'li sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Lucescu'dan flaş Teixeira sözleri! Lucescu'dan flaş Teixeira sözleri!
Transferi böyle değerlendirdi! Yılın futbolcusu olur Transferi böyle değerlendirdi! "Yılın futbolcusu olur"
Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı! Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör