Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cyle Larin, Kanada milli takım formasıyla ABD'ye karşı çıktığı maçta sakatlandı. Golcü oyuncu maçın 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeye ihtiyaç duymayan Larin, yürüyerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Kanada'da Cyle Larin, ABD ile oynanan karşılaşmada 53. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Cyle Larin, 2020/21 sezonunda 54. resmi maçına çıktı.

45 - Beşiktaş

9 - Kanada

⚽ 33 gol

⚽ 6 asist

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