19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber! ABD maçında sakatlandı

O isimden kötü haber! Maça devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cyle Larin, Kanada milli takım formasıyla ABD'ye karşı çıktığı maçta sakatlandı. Golcü oyuncu maçın 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeye ihtiyaç duymayan Larin, yürüyerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Kanada'da Cyle Larin, ABD ile oynanan karşılaşmada 53. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Cyle Larin, 2020/21 sezonunda 54. resmi maçına çıktı.

45 - Beşiktaş
9 - Kanada

⚽ 33 gol
⚽ 6 asist

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