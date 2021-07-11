Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
MERT ÇETİN
Montero ile yollarını ayıran Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Mert Çetin Roma'da yeterli forma şansını bulamadı ve Hellas Verona'ya kiralandı.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.
ANDREAW GRAVILLON
Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Andreaw Gravillon, Kartal'ın gündemine geldi. Fransız stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi.
PABLO MARI
İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.
ISAAC MBENZA
Beşiktaş, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşinde. Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlandı.
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UROS SPAJIC
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile temasa geçildi.
DIEGO COSTA
İspanyol yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve görüşmeler sağlandı. Ücretinde indirime giden yıldız futbolcunun imza atması için küçük pürüzler kaldı.
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