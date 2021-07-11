Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

MERT ÇETİN Montero ile yollarını ayıran Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Mert Çetin Roma'da yeterli forma şansını bulamadı ve Hellas Verona'ya kiralandı.

BURAK KAPACAK Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

ANDREAW GRAVILLON Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Andreaw Gravillon, Kartal'ın gündemine geldi. Fransız stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi.

PABLO MARI İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

IKE UGBO Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor. Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.

ISAAC MBENZA Beşiktaş, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşinde. Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlandı. .