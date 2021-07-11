11 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 Giriş Tarihi: 11.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

MERT ÇETİN

Montero ile yollarını ayıran Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık forma giyen Mert Çetin ile ilgileniyor. Mert Çetin Roma'da yeterli forma şansını bulamadı ve Hellas Verona'ya kiralandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

BURAK KAPACAK

Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un kapısını çalacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

ANDREAW GRAVILLON

Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Andreaw Gravillon, Kartal'ın gündemine geldi. Fransız stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

PABLO MARI

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

IKE UGBO

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği habere göre, siyah beyazlılar, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo ile ilgileniyor.

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV'nin de talip olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

ISAAC MBENZA

Beşiktaş, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Isaac Mbenza'nın peşinde. Takımıyla 1 senelik sözleşmesi kalan 25 yaşındaki futbolcu için ilk temas sağlandı.

.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

UROS SPAJIC

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile temasa geçildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Uros Spajic, Isaac Mbenza, Ike Ugbo... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

İspanyol yıldızın menajeri İstanbul'a geldi ve görüşmeler sağlandı. Ücretinde indirime giden yıldız futbolcunun imza atması için küçük pürüzler kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşlı yöneticiden transfer itirafı! İlgilendikleri ismi açıkladı Beşiktaşlı yöneticiden transfer itirafı! İlgilendikleri ismi açıkladı
Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Yönetim temasa geçti Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Yönetim temasa geçti
Kenan Karaman'la anlaşma tamam! 3 yıllık sözleşme... Kenan Karaman'la anlaşma tamam! 3 yıllık sözleşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör