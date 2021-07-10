Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın İspanya'yı istedi! Şampiyonlar Ligi öncesinde...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan siyah beyazlılar, hazırlıklara başladı. Yalçın, Devler Ligi'ni de hesaba katarak takımının hazırlıklarını daha güçlü takımlar olan İspanya'da yapmasını tercih etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Hem maddi hem de teknik sıkıntılara rağmen dar bir kadroyla sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni dönemde gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti.
Başarılı teknik adam, Devler Ligi'ndeki güçlü takımlara kıyasla yine kısıtlı imkanlar doğrultusunda göze hoş gelen futbol oynattırmaya çalışacak. Bu nedenle kamp planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapan Yalçın, daha güçlü takımların olduğu İspanya'yı tercih etti.
Pandemi nedeniyle Türk kulüpleri genel olarak bu yaz yurt dışı seçeneğini kullanmazken, siyah-beyazlı teknik adamın mümkün olabildiği kadar güçlü takımların yer aldığı turnuvaların listelenmesini istedi. Real Mallorca, Levante ve Getafe ile İspanya'da turnuvaya katılacak olan Beşiktaş'ta, daha güçlü takımların olduğu turnuvalara gitme hedefi de vardı fakat pandemi nedeniyle bu amaca ulaşılamadı.
Öte yandan Devler Ligi'nde ilk olarak gruptan çıkmayı hedefe koyan Sergen Yalçın, bunun için önce Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferlerinin acil bir şekilde yönetimden bitirilmesini istedi.
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