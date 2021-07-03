03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Atiba Hutchinson ile sözleşme yeniledi!
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk etapta iç transfere yönelen siyah-beyazlı takım, deneyimli orta saha Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşitkaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Beın Sports'un haberine göre; siyah beyazlılar, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş ile 293 maça çıkan Atiba, bu maçlarda takımı adına 23 gol atarken 34 asist üretti.
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