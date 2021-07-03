Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Barcelona'dan Samuel Umtiti için girişimlere başladı!
Spor Toto Süper Lig'de, geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kartal, savunmaya takviye için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Barcelona'nın yıldız stoperi Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
İlk olarak Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, Barcelona'nın yıldız stoperi Samuel Umtiti'yi gündemine dahil etti. Avrupa'nın önde gelen gazete ve TV'leri haberi, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. İstanbul temsilcisi Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Umtiti için Katalan ekibinin kapısını çaldı" diye duyurdu.
TARAFTAR ÇAĞRIYA BAŞLADI
Bu iddiaların hemen ardından Beşiktaş taraftarları, kiralık olarak düşünülen Umtiti'nin sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş" yorumu yapmaya başladı. Fotomaç'ın Marca Gazetesi'nden derlediği habere göre; Barcelona'nın gelecek sezon yapılanmasında Samuel Umtiti'yi kadroda düşünmediği vurgulanmıştı.
31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da da maça çıktı.
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