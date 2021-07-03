İlk olarak Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan siyah-beyazlılar, Barcelona'nın yıldız stoperi Samuel Umtiti'yi gündemine dahil etti. Avrupa'nın önde gelen gazete ve TV'leri haberi, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, defansını güçlendirmek için düğmeye bastı. İstanbul temsilcisi Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Umtiti için Katalan ekibinin kapısını çaldı" diye duyurdu.

