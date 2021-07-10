10 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan stoper bombası! Hedefte Sloven yıldız Mıha Mevlja var

Kartal'dan stoper bombası! Resmi teklif yapıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan siyah beyazlılar, hücumun yanı sıra savunma bölgesine de takviyeler yapmak istiyor. Kartal Kartal, 31 yaşındaki savunmacı Miha Mevlja için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ghezzal ve Rosier transferlerinde mutlu sona yakın olan, forvet transferinde Costa, Dzeko ve Hulk gibi yıldız isimlerle görüşen siyah-beyazlılar, savunmanın ortası için de kollarını sıvadı. Stoper bölgesinde Montero'nun kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Vida-Welinton ikilisinin alternatifsiz kalması üzerine harekete geçen Kara Kartal, Rus ekibi Sochi ile sözleşmesi sona eren Miha Mevlja'yı gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; serbest statüde olan Sloven stoper için harekete geçen Beşiktaş, teklifte bulundu.

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MIHA MEVLJA KİMDİR?

Kariyeri boyunca Gorica, Lausanne, Bnei Sakhnin, Dinamo Bükreş, Rostov, Zenit ve Sochi formaları giydi. 1.90 boyuyla dikkat çeken 31 yaşındaki kule, profesyone kariyeri boyunca 371 maça çıktı, 14 gol ve 17 asist kaydetti. Deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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