Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için kararını verdi! Bruma... | BJK haberleri

Transferde limit sorunu yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek UEFA gelirlerinin kasaya girmesinde bile bu sıkıntıyı yaşayacak olan yönetim bu nedenle Larin için doğru zamanı bekliyor. Şu an istese 10 milyon euro'ya Larin'i gönderecek olan Beşiktaş yönetiminin bu paranın ağustos ayında daha da artacağını düşünerek, acele etmediği bildirildi.