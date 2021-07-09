Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin için kararını verdi! Bruma... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesinin son yılına giren Larin ile ilgili yeni bir karar aldı. Harcamalarına dikkat etmek zorunda olan Beşiktaş Larin için izleyeceği yolu belirledi. (BJK haberleri)
Beşiktaş yönetimi, Cyle Larin işine en az yeni transfer kadar önem veriyor. Yönetim bu oyuncunun gitmesi ya da kalması halinde, her türlü istediği amaca ulaşmış olacak. Kalması halinde zaten takımın mevcut hücum gücünü korumuş olacak olan Beşiktaş yönetimi, Kanadalı oyuncunun satılması için uygun zamanı bekliyor.
Milliyet'in haberine göre şu an bazı uluslararası turnuvaların devam etmesi nedeniyle, transferde yaprak kıpırdamadığını düşünen yönetim, bu turnuvaların bitmesinden sonra Larin meselesine daha dikkatle eğilecek.
Transferde limit sorunu yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek UEFA gelirlerinin kasaya girmesinde bile bu sıkıntıyı yaşayacak olan yönetim bu nedenle Larin için doğru zamanı bekliyor. Şu an istese 10 milyon euro'ya Larin'i gönderecek olan Beşiktaş yönetiminin bu paranın ağustos ayında daha da artacağını düşünerek, acele etmediği bildirildi.
Ağustos ayında Larin'in 15 milyon gibi bir rakama satmayı planlayan yönetim, böylece yeni sezonda hem transferde hem de oyuncu maaşlarını ödeme konusunda rahatlayacak. Yönetim, Larin'in gitmesi halinde ise PSV'de oynayan Bruma'yı liste başına alacak.
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