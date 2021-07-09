Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah beyazlılar, hücum hattı kadar savunma hattına da önemli hamleler yapmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'den Andreaw Gravillon'a talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Defansa takviye düşünen Beşiktaş'ın sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edildi. Inter'den Andreaw Gravillon'un Kartal'ın listesinde olduğu ileri sürüldü. Yeni Asır'ın aktardığı habere göre geçen sezonu Lorient'te kiralık geçiren Fransız sağ stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi. Fransız basınına göre kulüpler temaslarını sürdürürken Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?

8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloup'da dünyaya gelen Andreaw Gravillon, kariyerine Fransız ekibi ASM Gargeoise'ın altyapısında başladı. Ardından Inter altyapısında geçen genç defans oyuncusu sırasıyla Benevento, Pescara, Ascoli, Sassuolo ve Lorient formaları giydi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Gravillon'un Serie A deviyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Fransız pasaportu da bulunan genç stoper, geride bıraktığımız sezon kiralık geçirdiği Lorient'te 26 maça çıkarken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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