Son dakika spor haberi: Beşiktaş İtalyan devi Inter'in genç stoperinin peşinde! Andreaw Gravillon...
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah beyazlılar, hücum hattı kadar savunma hattına da önemli hamleler yapmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'den Andreaw Gravillon'a talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Defansa takviye düşünen Beşiktaş'ın sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edildi. Inter'den Andreaw Gravillon'un Kartal'ın listesinde olduğu ileri sürüldü. Yeni Asır'ın aktardığı habere göre geçen sezonu Lorient'te kiralık geçiren Fransız sağ stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi. Fransız basınına göre kulüpler temaslarını sürdürürken Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor.
ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?
8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloup'da dünyaya gelen Andreaw Gravillon, kariyerine Fransız ekibi ASM Gargeoise'ın altyapısında başladı. Ardından Inter altyapısında geçen genç defans oyuncusu sırasıyla Benevento, Pescara, Ascoli, Sassuolo ve Lorient formaları giydi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Gravillon'un Serie A deviyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Fransız pasaportu da bulunan genç stoper, geride bıraktığımız sezon kiralık geçirdiği Lorient'te 26 maça çıkarken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası