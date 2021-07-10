AVANTAJI FARKLI MEVKİLER

Bu net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 mücadelede 5 gol kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kenan Karaman'ı tercih etmesinde, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda oynayabilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi. Kenan kulüp kariyerinde 277 maça çıkıp 73 gol, 23 asist üretti. Oyuncunun değeri 2.5 milyon euro.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ