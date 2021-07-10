10 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ikinci imza! Kenan Karaman...

Beşiktaş, milli forvet Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda, Salih Uçan'dan sonra ikinci imza Kenan Karaman ile gelecek. Golcü oyuncu, Beşiktaş ile maaş konusunda da el sıkıştı. İşte 27 yaşındaki futbolcunun imza atacağı tarih ve alacağı ücret... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ikinci imza! Kenan Karaman...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye çok yakın... Fotomaç'ta yer alan habere göre, A Milli oyuncu Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen siyah beyazlıların, aradaki küçük pürüzleri de çözdüğü bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ikinci imza! Kenan Karaman...

Siyah-beyazlıların Türk lirası üzerinden teklifini kabul etmeyen Kenan'ın ardından euro üzerinden yapılan teklife 'evet' dediği ifade edildi. Kenan'ın 1-2 gün içinde imza atacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki forvete yılda ödeyeceği paranın ise 900 bin euro olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ikinci imza! Kenan Karaman...

AVANTAJI FARKLI MEVKİLER

Bu net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 mücadelede 5 gol kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kenan Karaman'ı tercih etmesinde, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda oynayabilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi. Kenan kulüp kariyerinde 277 maça çıkıp 73 gol, 23 asist üretti. Oyuncunun değeri 2.5 milyon euro.

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