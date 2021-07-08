Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu transfer döneminin gözde oyuncuları arasında yer alıyor. 20 yaşındaki file bekçisi için en ciddi teklif ise Fransa'nın Nice kulübünden geldi. Siyah beyazlılar ile Fransız ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Nice cephesinden bir teklif daha yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi girişim yapıldı. Fransız ekibi Nice, 20 yaşındaki file bekçisi için siyah-beyazlılarla görüşmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre; ilk senesinde Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşan Ersin için 8 milyon euro talep edildiği ifade edildi. Nice'in 5 milyon euro önerdiği kaydedilirken pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Kulübün altyapısından çıkan Ersin, geçen sezon A takımda 37 maça çıkarken, 13 kez kalesini kapatmayı başardı. 39 gol yedi. Ersin, Kara Kartal'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerdendi.

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