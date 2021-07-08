Roma'nın bedelsiz göndermeye sıcak baktığı Dzeko'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu noktada hem Şampiyonlar Ligi kozunu oynayacağı hem de oturmuş kadro ve teknik heyetiyle rakibinin önünde olduğu aktaracağı öğrenildi.