Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Edin Dzeko'ya servet! İşte yeni transfer teklifi...
Son şampiyon Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın da takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başladı. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Edin Dzeko'da ısrarcı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Kartal, Bosnalı oyuncu için kesenin ağzını açtı. İşte yeni teklif... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Aboubakar'ın boşluğunu tartışmasız bir golcüyle doldurmak isteyen Beşiktaş, Romalı Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı. Fotomaç'ın haberine göre; yeni Teknik Direktör Jose Mourinho'nun düşünmediği 35 yaşındaki Bosnalı golcü için siyah-beyazlılar 2 milyon 800 bin Euro net maaş önerdi.
Yıldız golcüye, "Bonservisini al, gel" diyen siyah-beyazlı yöneticiler, ayrıca maç başı 20 bin Euro ile başarı bonusları da önerdi.
Roma'nın bedelsiz göndermeye sıcak baktığı Dzeko'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu noktada hem Şampiyonlar Ligi kozunu oynayacağı hem de oturmuş kadro ve teknik heyetiyle rakibinin önünde olduğu aktaracağı öğrenildi.
Dzeko, geçen sezon Roma'da 38 maça çıkarken 13 kez fileleri sarstı ve 5 de asist yaptı. Toplamda ise 637 maçta 292 gol, 132 asist yaptı.
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