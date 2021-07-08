Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Arsenal forması giyen Pablo Mari Beşiktaş'ı istiyor
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılar listesindeki yıldız oyuncular için gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanıyor. Stoper bölgesine de hamle yapmak isteyen Kara Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi gündemine aldı. İspanyollar'a göre yıldız oyuncu da Beşiktaş'a sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Arsenal'in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla da boğuşan Pablo Mari, 18 resmi maçta görev aldı.
27 yaşındaki 1.93'lük İspanyol stoper profesyonel kariyeri boyunca 298 resmi mücadeleye çıkarken 18 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu periyotta 74 kez sarı kart gören sol ayaklı stoper Mari, 5 kez de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mari'nin Arsenal ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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