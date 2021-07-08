Fotomaç'ın derlediği habere göre; Arsenal'in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla da boğuşan Pablo Mari, 18 resmi maçta görev aldı.