Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı! Dikkat çeken Josef de Souza detayı...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı 10 numara, siyah beyazlılara "Evet" dedi. Vatandaşı Josef de Souza'nın da etkili olduğu bu transferde, resmi sözleşme yakın zamanda imzalanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ilk dış transferini yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşıldı.
31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmeler sonrası son detaylar aşıldı. Siyah-beyazlıların 500 bin Euro imza parası 1 milyon 750 bin Euro net ücret arttırıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; başkan Ahmet Nur Çebi'nin imza parasını 750 bin Euro'ya, maaşı da 2 milyon Euro'ya çıkarması üzerine tarafların nihayet el sıkıştığı öğrenildi.
Burada geçen başarılı 6 yılın ardından Jiangsu tam 50 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu renklerine katmıştı. Profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Teixeira, 172 kez fileleri sarsarken, 72 de asist yaptı.
JOSEF DE SOUZA YARDIMCI OLDU
Beşıktaş'ın yıldızı Josef De Souza ile yakın arkadaş olan Alex Teixeira, siyah-beyazlılar hakkında tüm bilgileri edindi. Corona virüsü kuralları nedeniyle bir süre karantinaya girmesi gerekecek Teixeira, önce Josef'in evinde kalacak, daha sonra iki isim komşu olacak.
Ülkesinden de talipleri olduğu öğrenilen Teixeira'nın, Josef'in de etkisiyle Beşiktaş'a gelmeyi istediği ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımın da bu kararın alınmasında büyük rol olduğu ifade edildi. Teixeira, Shakhtar formasıyla Devler Ligi'nde 41 karşılaşmaya çıkmış, 11 gol, 4 asist yapmıştı.
KARTAL PENÇESİ YAPMIŞTI
Josef De Souza ile tatil yapan Teixeira birlikteyken paylaştığı fotoğrafta Kartal pençesi yaparak Beşiktaş'a göz kırpmıştı.
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