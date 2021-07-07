Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya vardı. Gelecek sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Kartal, bir dönem Galatasaray forması da giyen ve PSV Eindhoven'dan ayrılmak isteyen Bruma için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma için resmi temaslara başladı. Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın başlattığı operasyon sonrasında Hollanda ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.

PSV'nin kiralamaktan çok bonservisiyle göndermeyi düşündüğü Portekizli oyuncu için bedel ödemek istemeyen Beşiktaş, Hollanda ekibine düşünmek için süre verdi. Öte yandan Beşiktaş'ın dışında 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen başka kulüpler de olduğu ve transferin kısa süre içinde bitmesinin mümkün gözükmediği de kaydedildi.

HOLLANDA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

PSV Eindhoven ile 3 yıl daha kontratı olan Bruma'nın da Hollanda'dan ayrılığa sıcak baktığı ve Türkiye opsiyonunu da değerlendirmeyi istediği belirtildi.

2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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