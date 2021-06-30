Mutlaka 2 forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta bu bölge için güçlü adaylardan biri de Aleksandar Mitrovic'ti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sırp santrfor için bir süredir kulübü Fulham ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi son aşamaya getirdi.