Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aleksandar Mitrovic'e kavuşuyor! İngiliz kulübü ikna edildi
Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ta, gündemde Aleksandar Mitrovic var. Siyah beyazlılar, Fulham'la yapılan kiralama pazarlıklarında sona geldi. Oyuncunun maaşının yüzde 60'ını karşılama konusunda İngilizler ikna edildi, işin resmiyete dökülmesini bekleniyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Mutlaka 2 forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta bu bölge için güçlü adaylardan biri de Aleksandar Mitrovic'ti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sırp santrfor için bir süredir kulübü Fulham ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi son aşamaya getirdi.
Premier Lig ekibi, kiralanmasına sıcak bakatığı 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşını Beşiktaş'ın ödemesini istemiş, yönetim ise bu rakamın yüzde 60'lık bölümünü karşılayabileceğini iletmişti. Gelen haberlere göre kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu Fulham cephesinin bu teklifi kabul etmek üzere olduğu bildirildi.
31 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST
1.89 boyundaki Aleksandar Mitrovic'i de ikna eden Beşiktaş yönetiminin, Fulham'la nihai olarak el sıkıştıktan sonra golcü oyuncuyu hemen İstanbul'a getireceği kaydedildi. Hatta tecrübeli forvetin gelecek hafta içinde başında İstanbul'da olabileceği de ifade edildi.
Mitrovic'i sezon başı kampına yetiştirmek isteyen Beşiktaş, imzalar sonrası hemen ikinci forvetini de kadrosuna katmaya çalışacak. Geçen sezon Fulham'da 31 maça çıkan Mitrovic 4 gol, 4 asistlik performans sergileyince kiralık listesine düşmüştü. Bu arada oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro civarında.
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