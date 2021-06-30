30 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aleksandar Mitrovic'e kavuşuyor! İngiliz kulübü ikna edildi

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ta, gündemde Aleksandar Mitrovic var. Siyah beyazlılar, Fulham'la yapılan kiralama pazarlıklarında sona geldi. Oyuncunun maaşının yüzde 60'ını karşılama konusunda İngilizler ikna edildi, işin resmiyete dökülmesini bekleniyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aleksandar Mitrovic'e kavuşuyor! İngiliz kulübü ikna edildi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2021

Mutlaka 2 forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta bu bölge için güçlü adaylardan biri de Aleksandar Mitrovic'ti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sırp santrfor için bir süredir kulübü Fulham ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, transferi son aşamaya getirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aleksandar Mitrovic'e kavuşuyor! İngiliz kulübü ikna edildi

Premier Lig ekibi, kiralanmasına sıcak bakatığı 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşını Beşiktaş'ın ödemesini istemiş, yönetim ise bu rakamın yüzde 60'lık bölümünü karşılayabileceğini iletmişti. Gelen haberlere göre kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu Fulham cephesinin bu teklifi kabul etmek üzere olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aleksandar Mitrovic'e kavuşuyor! İngiliz kulübü ikna edildi

31 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

1.89 boyundaki Aleksandar Mitrovic'i de ikna eden Beşiktaş yönetiminin, Fulham'la nihai olarak el sıkıştıktan sonra golcü oyuncuyu hemen İstanbul'a getireceği kaydedildi. Hatta tecrübeli forvetin gelecek hafta içinde başında İstanbul'da olabileceği de ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Aleksandar Mitrovic'e kavuşuyor! İngiliz kulübü ikna edildi

Mitrovic'i sezon başı kampına yetiştirmek isteyen Beşiktaş, imzalar sonrası hemen ikinci forvetini de kadrosuna katmaya çalışacak. Geçen sezon Fulham'da 31 maça çıkan Mitrovic 4 gol, 4 asistlik performans sergileyince kiralık listesine düşmüştü. Bu arada oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro civarında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İtalyan gazeteciden Kartal'a Borre müjdesi! İtalyan gazeteciden Kartal'a Borre müjdesi!
Teixeira sinyali verdi! Transferde Josef detayı Teixeira sinyali verdi! Transferde Josef detayı
Beşiktaş'ta Rosier an meselesi! Kampa... Beşiktaş'ta Rosier an meselesi! Kampa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör