30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteciden Beşiktaş'a Santos Borre müjdesi!
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı takımın transfer listesinde yer alan Santos Borre için İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan müjde geldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Kartal'ın, forvet hattı için Santos Borre'yi istediği biliniyordu. Bu doğrultuda, Borre transferinde, Beşiktaş'ın önde olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş için Borre konusunda da yeni haberler gelmeye devam ediyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Kartal'ın listesinde ilk sıralarda bulunan Rafael Santos Borre'yi CSKA Moskova ile Eintracht Frantfurt'un da istediğini yazarken pazarlıklar konusunda da bilgi verdi.
Fotomaç'ta yer alan haberde; sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcünün 2.5 milyon Euro yıllık ücret istediği ifade edilirken 4 yıllık kontrat istediği de vurguladı. Beşiktaş'ın talip takımlar arasında önde olduğunu yazdı.
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