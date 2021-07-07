07 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi golcüsü! Hedefte Dries Mertens var

Kartal'a Devler Ligi golcüsü! Yalçın onu istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek. Şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeye imza atan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Napoli'den ayrılması beklenen Dries Mertens'i gündeme aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi. Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın'ın, Napoli'de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11'de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

GÜNDEMDE 3 İSİM DAHA VAR

Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti. Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç'ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

ALEX TEIXEIRA ISRARI SÜRÜYOR

Sakatlığı nedeniyle ligde 9 maç kaçıran Mertens sezonu 9 gol, 8 asist ile kapattı. Beşiktaş ayrıca Alex Teixeira'nın peşini bırakmıyor. Siyah beyazlı takımda geçen yıl istikrarlı futbolu ile dikkat çeken Josef de Souza'nın arkadaşı olan Teixeira ile yapılan fikir alışverişinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten yönetici Erdal Torunoğulları bu oyuncu için kulübün manfaatleri doğrultusunda teklif yapıldığını söyledi.

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