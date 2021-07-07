Beşiktaş'tan Burak Kapacak atağı! İşte Bursaspor'un istediği rakam
Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Dış transferde Salih Uçan'a imzayı attıran siyah-beyazlılar; iç transferde ise Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmesini uzattı. Önümüzdeki yıl 3 kulvarda yer alacak Kara Kartal, Bursaspor'un kanat oyuncusu Burak Kapacak için atağa geçti. Yeşil-beyazlılar ise 21 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'tan 20 milyon TL talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş alternatifli bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Bursaspor'dan Burak Kapacak için geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan temaslar hız kazandı. Sabah'ın haberine göre; Yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı 20 milyon TL'den açtı. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. İki kulübün anlaşması halinde genç yıldız, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi istiyor.
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