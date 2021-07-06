Beşiktaş Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la sözleşme uzattı!
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, iç transferde ise 4 imza birden attırdı. Siyah-beyazlılar; Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la sözleşme uzattığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Salih Uçan'a imzayı attıran siyah-beyazlılar, iç transferde de 4 isimle mutlu sona ulaştı.
Kara Kartal Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz." denildi.
Biz hep buradayız. 🤜🏻🤛🏻#BeşiktaşAiledir— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 6, 2021
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