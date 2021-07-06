Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta tatilden dönen Josef de Souza ve Welinton karantinaya yakalandı!
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuları Josef de Souza ve Welinton ülkelerinde yaptıkları tatilden döndü. İstanbul'a dönüş yapan 2 yıldız oyuncu Covid-19 genelgesi nedeniyle zorunlu karantinaya alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuları Josef de Souza ile Welinton ülkelerinde geçirdikleri tatillerini tamamlayarak pazar günü İstanbul'a dönüş yaptı.
Siyah-beyazlı futbolcular, İçişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da yayımladığı Brezilya'yı da kapsayan yeni Covid-19 genelgesi nedeniyle zorunlu karantinaya alındı. Aileleriyle birlikte kendi evlerinde karantiya giren Josef ve Welinton toplam 10 gün takımdan uzak kalacak.
ÖZEL PROGRAM VERİLDİ
Deneyimli oyuncuların zorunlu karantina sürecinin 13 Temmuz Salı günü sona ereceği aktarıldı.
Josef ve Welinton bu tarihe kadar yardımcı antrenör Murat Şahin'in kendilerine verdiği özel çalışma programını uygulayacak. Brezilyalı oyuncular daha sonra takıma dahil olacak ve yurt dışı kampının kadrosunda da yer alabilecek.
Bu arada kadro dışı olan Douglas'ın da Brezilya'dan döndüğü ve karantinaya girdiği ifade edildi.
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