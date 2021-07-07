Uzun süredir siyah-beyazlı kulübün transfer gündemini meşgul eden Diego Costa konusunda yeni gelişmeler yaşanması an meselesi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, daha önce defalarca görüştüğü 32 yaşındaki İspanyol golcüye birkaç gün içinde son teklifini yapacak. Siyah-beyazlılarla ilk görüşmesinde 4 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası isteyen golcü oyuncuya 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası teklif edilmişti. Gelen haberlere göre yönetim bu rakamı artırarak Costa transferini bitirmeye çalışacak.