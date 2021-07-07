Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa için teklif yükseltecek!
Spor Toto Süper Lig'de, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, gözler golcü transferinde. Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından yüksek profilli bir forvetle anlaşmak isteyen siyah beyazlılar, Diego Costa'yı gündemine almıştı. Yıldız santrfor için teklifini sunan Kartal, maaş ve imza parası için toplam 1 milyon Euro'luk daha artış yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Uzun süredir siyah-beyazlı kulübün transfer gündemini meşgul eden Diego Costa konusunda yeni gelişmeler yaşanması an meselesi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, daha önce defalarca görüştüğü 32 yaşındaki İspanyol golcüye birkaç gün içinde son teklifini yapacak. Siyah-beyazlılarla ilk görüşmesinde 4 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası isteyen golcü oyuncuya 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası teklif edilmişti. Gelen haberlere göre yönetim bu rakamı artırarak Costa transferini bitirmeye çalışacak.
Edinilen bilgiye göre siyah-beyazlı kurmayların, tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşüp 3 milyon euro maaş + 1.5 milyon euro imza parası teklif edecekleri kaydedildi. 1 Ocak'tan beri boşta olan ve beklediği teklifleri alamayan Costa'nın Beşiktaş'ın son önerisine ne cevap vereceği merak konusu. 1.86 boyundaki forvet, bu rakamları da kabul etmezse Beşiktaş'ta Costa defteri tamamen kapanacak ve siyah-beyazlılar listesindeki diğer alternatiflere yönelecek. Sevilla'lı Luuk de Jong ismi ağırlık kazanacak.
ARNAUTOVIC İÇİN BEKLEMEDE
Beşiktaş'ın forvet adayları arasında adı geçen Marko Arnautovic konusunda bekleyişe geçti. Oyuncunun kulübü Shanghai Port'a teklif yaptığı ileri sürülen siyah-beyazlılar, Çin ekibinin vereceği cevabı bekliyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 32 yaşındaki forvetin Avrupa'ya dönmek istediği belirtilmişti. Marko Arnautovic 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Shanghai kulübünde çıktığı 39 karşılaşmada 20 gol, 4 asist üretti.
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