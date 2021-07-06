Bu yaz transfer döneminde adından söz ettiren oyunculardan birisi de Burak Kapacak. Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde olan genç futbolcuyu siyah beyazlılar kadrosuna katacak. 21 yaşındaki futbolcu 5 yıllık imzayı atacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar başlayan Beşiktaş, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak'ı gündemine aldı.

Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlıların, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladığı belirtildi.

Burak Kapacak'ın yeşil-beyazlı kulüp ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 YILLIK İMZA ATACAK

NTV Spor'un haberine göre: Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.

BURAK KAPACAK KİMDİR?

Burak Kapacak 8 Aralık 1999 tarihinde Bursa'da doğdu. 21 yaşındaki genç oyuncu futbol kariyerine Bursa'nın Tuna Gençlikspor takımı ile başladı. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'un altyapısına katılan oyuncu, 2014 yılında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un U16, U17, U19 ve U21 takımlarında da forma giyen Burak Kapacak, 4 Nisan 2018'de Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

5 YILLIK İMZA ATACAK

Burak Kapacak bu sezon Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'te toplam 32 maça çıktı. Genç oyuncu, 32 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı ile takımın etkili isimlerden biri olmayı başardı. Başarılı isim aynı zaman U17, U19 ve U21 Türkiye Milli Takımı'nda forma giydi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ