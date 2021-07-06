06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erol Kaynar açıkladı! İşte transfer listesindeki 4 oyuncu...
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, gündemine yıldız isimleri almaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı olarak görev yapan Erol Kaynar, Kartal'ın ilgilendiği oyuncuları açıkladı. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
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