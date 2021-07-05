HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.