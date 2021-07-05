Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hamlelerini belirledi! Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Robson-Kanu, Wesley, Elayis Tavşan gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KENAN KARAMAN
Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi.
ELAYIS TAVŞAN
Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'ın onayını aldıktan sonra Beşiktaş'a imza atacak.
ELIAQUIM MANGALA
La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız oyuncu Eliaquim Mangala Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak Mangala, Sergen Yalçın'ın onayına takıldı.
HENRY ONYEKURU
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.
MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE
2020-21 sezonunda Willem II formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Mike Tresor Ndayishimiye Beşiktaş'ın gündemine yeniden geldi. Beşiktaş, Adem Ljajic'in ayrılması halinde resmi görüşmelere başlayacak.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Beşiktaş, Fernando Lucas Martins ile görüşmelerini sürdürüyor. Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Fernando Lucas Martins ile maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş formasını giyecek.
ROBSON-KANU
Yeni Asır'da yer alan habere göre, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Premier Lig'den bir alt lige düşen West Bromwich ile yollarını ayıran Hal Robson-Kanu'yu da gündemine aldı.
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