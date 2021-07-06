Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira transferi için temaslar sürüyor!
Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda da başarıya ulaşacak bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusuna transfer çalışmalarını yürüten siyah beyazlı yöneticiler, uzun süredir gündemde olan Alex Teixeira için temaslarını sürdürüyor. İşte son detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Teknik direktörü Sergen Yalçın'la 1 sezonluğuna yeniden anlaşan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Siyah-beyazlılar öncelikle Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı gündemine almıştı.
KARTAL'IN TEKLİFİ YILLIK 2 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcuya son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme olurken, yıllık 2 milyon Euro net maaş ve 500 bin Euro da bonus önerildi.
Alex Teixeira cephesindeki durum ise şu. Takvim'in haberine göre; Sambacı 2 milyon Euro garanti ücreti kabul etmiş durumda. Ayrıca 3 yıl için belirlenen 1.5 milyon Euro'luk bonus maddesine de Teixeira'dan olumlu yanıt geldi. Ancak yıldız futbolcu bunlara ek olarak 2 milyon Euro da imza parası talep ediyor.
HENÜZ ANLAŞMA YOK
Beşiktaş yönetimi ise yaşanan ekonomik sıkıntılar ve harcama limiti nedeniyle imza parası vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle henüz taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil.
Ancak hem Beşiktaş'ın hem de Alex Teixeira'nın bu transferin gerçekleşmesi konusundaki isteği dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak pazarlıklarda aradaki farkın kapanabileceği ve imzaların atılabileceği belirtiliyor.
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