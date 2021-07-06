Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Vincent Aboubakar Arabistan'a ransfer olurken, kiralık olarak gelen Cenk Tosun ise Everton'a geri döndü. Hücum hattına en az 2 transfer yapmak isteyen ve Devler Ligi klasında golcü almak isteyen Beşiktaş, aradığı İspanya'da buldu. Kara Kartal, La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Luuk de Jong için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)