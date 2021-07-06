06 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rachid Ghezzal'la pazarlıkları sürdürüyor!

Ghezzal pazarlıkları sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Salih Uçan'a imzayı attıran siyah-beyazlılar Rachid Ghezzal için ise pazarlıklarını sürdürüyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Asist kralı olan Rachid Ghezzal'i yeniden kadroya katma konusunda çalışmalar devam ediyor. İtalyan basınından Nicolo Schira, Beşiktaş'ın bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Ghezzal'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı beklediğini bildirdi.

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