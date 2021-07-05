Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Girişimler başladı

Yeni sezon öncesi forvet hattına en az 2 transfer yapmak isteyen Beşiktaş, bu bölge için yoğun bir mesai harcıyor. Diego Costa'ya teklifini ileten ve yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın forveti Luuk de Jong için de girişimlere başladı.