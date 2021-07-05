Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Luuk de Jong bombası! Girişimler başladı
Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Vincent Aboubakar Arabistan'a ransfer olurken, kiralık olarak gelen Cenk Tosun ise Everton'a geri döndü. Hücum hattına en az 2 transfer yapmak isteyen ve Devler Ligi klasında golcü almak isteyen Beşiktaş, aradığı İspanya'da buldu. Kara Kartal, La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Luuk de Jong için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezon öncesi forvet hattına en az 2 transfer yapmak isteyen Beşiktaş, bu bölge için yoğun bir mesai harcıyor. Diego Costa'ya teklifini ileten ve yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın forveti Luuk de Jong için de girişimlere başladı.
Fanatik'in haberine göre; Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 1.88'lik futbolcu için teklif hazırlığında bulunan yönetim, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcu için Sevilla'ya yeni haftada önerisini yapacak.
GOL KRALLIĞI VAR
Geçen sezon Sevilla'da 47 karşılaşmaya çıkıp 9 gollük performans sergileyen De Jong, kariyerinde daha önce; PSV Eindhoven, Newcastle United, Mönchengladbach ve Twente gibi önemli kulüplerde forma giymişti.
PSV formasıyla 3 kez, Twente'yle de bir defa lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, 2019-20 sezonunda da Sevilla'yla UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı. Ünlü futbolcu, 2018-19 sezonunda PSV Eindhoven formasıyla 34 maça çıkıp rakip fileleri 26 kez sarsarak gol kralı olmuştu.
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