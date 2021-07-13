13 Temmuz 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi!

Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Beşiktaş'ın, Avrupa'da artan vakalar nedeniyle İspanya'da yapacağı hazırlık kampı iptal edildi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, İspanya'daki hazırlık kampının Avrupa'daki corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir. Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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