Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk imzasını bonservisi elinde olan Salih Uçan'a attırmıştı. Siyah-beyazlıların Kenan Karaman'ı da renklerine bağladığı iddia edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

İki forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ın Kenan Karaman'ı renklerine bağladığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş verdiği bildirildi. Bunun üzerine milli futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandığı ileri sürüldü. Şu anda Türkiye'de tatilde olan ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'ın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi.

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