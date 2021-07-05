05 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan forvet bombası! İngiliz ekibi Aston Villa Wesley'i önerdi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan siyah beyazlılara, flaş bir transfer önerisi geldi. İngiliz ekibi Aston Villa, menajerler aracılığı ile siyah beyazlılara Wesley'i önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan forvet bombası! İngiliz ekibi Aston Villa Wesley'i önerdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

İki forvet transferi yapacak olan ve pek çok isimle görüşmelerde bulunmasına rağmen halen imza aşamasına getiremeyen Beşiktaş'a İngiltere'den flaş bir teklif geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Premier Lig takımlarından Aston Villa, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe forvet Wesley'i önerdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan ve kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 6 milyon euro gibi bir rakama transferinin bitebileceği iletildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan forvet bombası! İngiliz ekibi Aston Villa Wesley'i önerdi

25 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Beşiktaş yönetiminin Wesley önerisine henüz bir cevap vermediği konunun teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüldükten sonra netleşeceği kaydedildi. 2019-20 sezonunda Brugge'den 25 milyon euro'ya transfer edilen 1.91 boyundaki santrforun şu anki piyasa değeri 13 milyon euro civarında. A. Villa'nın Beşiktaş'a 6 milyon euro'ya önermesinin nedeni olarak oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkili olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan forvet bombası! İngiliz ekibi Aston Villa Wesley'i önerdi

4 AY FORMA GİYEMEDİ

Wesley 2 Ocak'ta dizinden önemli bir sakatlık yaşadı. 112 gün sahalardan uzak kalan sambacı golcü, bu periyotta 17 mücadelede forma giyemedi. Brezilyalı forvetin olası transferinde en büyük handikap bu sakatlık sorunu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan forvet bombası! İngiliz ekibi Aston Villa Wesley'i önerdi

Oyuncu, bir önceki sezon ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle 1 sezon forma giyememişti. Profesyonel futbol kariyerinde 179 maça çıkan Wesley, 52 gol, 20 asist üretti.

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